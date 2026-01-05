 Aller au contenu principal
Caterpillar dévoile sa stratégie d'IA industrielle au CES 2026 de Las Vegas
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 15:26

Le géant industriel Caterpillar profite de l'ouverture du salon technologique de Las Vegas pour réaffirmer son virage numérique, misant sur l'autonomie et l'intelligence artificielle pour transformer l'efficacité opérationnelle des chantiers mondiaux..

Caterpillar a annoncé une accélération majeure de ses capacités technologiques lors du salon de l'électronique grand public (CES). Sous l'égide de son directeur général, Joe Creed, l'entreprise a officialisé une collaboration élargie avec NVIDIA afin d'accélérer l'innovation dans la robotique et l'intelligence artificielle de pointe.

"La technologie accélère et étend notre capacité à répondre aux besoins de nos clients en connectant de manière transparente des informations numériques approfondies avec notre expertise des machines", a commenté Joe Creed.

Dans ce contexte, le "Cat AI Nexus" intègre une intelligence avancée sur une mini-pelle Cat 306, offrant des fonctions de sécurité et une gestion de flotte intelligente. Forte d'un héritage de trente ans dans l'autonomie, l'entreprise expose sa vision d'un chantier connecté où l'IA anticipe les besoins et coordonne les opérations en temps réel pour optimiser la productivité et la sécurité des sites.

Caterpillar progresse de 1,3% à New York, à quelques minutes de l'ouverture.

