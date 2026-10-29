Caterpillar dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels, mais son objectif de croissance inchangé pèse sur le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice trimestriel dépasse les prévisions grâce à la forte demande en centres de données

* Le carnet de commandes s'élève à 78,1 milliards de dollars, mais la croissance ralentit

* L'écart entre les résultats du troisième trimestre et les prévisions est le plus faible depuis plus d'un an

(Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 12, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2)

par Nathan Gomes et Nandan Mandayam

Caterpillar CAT.N a légèrement dépassé jeudi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, soutenu par la demande d'équipements de production d'électricité liée à l'intelligence artificielle, mais ses prévisions de chiffre d'affaires annuel inchangées ont soulevé des questions quant à la durée pendant laquelle l'essor des centres de données pourra stimuler la croissance.

L’action de la société, baromètre de l’économie industrielle mondiale et connue pour ses imposants bulldozers jaunes et ses gros camions miniers, a chuté de plus de 10 % en pré-ouverture après la publication des résultats.

Caterpillar a profité de l’expansion des centres de données aux États-Unis, tirée par l’IA, qui a stimulé la demande d’engins de chantier et de groupes électrogènes. Cependant, le moral des investisseurs s’est affaibli face à l’opposition croissante aux centres de données et aux appels à ralentir le développement de l’IA.

Son carnet de commandes pour le troisième trimestre a atteint le niveau record de 78,1 milliards de dollars, soit une hausse de 6 milliards par rapport au trimestre précédent. Cette progression s’est toutefois avérée plus modérée que celle observée en début d’année.

L’action Caterpillar est sous pression depuis quelques mois, ayant chuté de plus de 20 % depuis août, les investisseurs cherchant à s’assurer que l’entreprise pourra maintenir la dynamique de croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, tirée par ses clients du secteur des centres de données.

L’entreprise prévoit pour 2026 une croissance de son chiffre d’affaires dans la fourchette de 15 à 19 %, tandis que les analystes tablent sur une croissance d'environ 18 %.

Caterpillar a également maintenu inchangée sa prévision annuelle du coût des droits de douane, à environ 2,2 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 17 % pour atteindre 20,7 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui s’élevaient à 20,55 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 7,20 dollars par action pour le trimestre clos en septembre, contre 4,95 dollars par action un an plus tôt et une prévision moyenne des analystes de 7,08 dollars.

Au cours des quatre derniers trimestres, la société a dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street de pas moins de 40 cents, et au dernier trimestre, elle a dépassé les estimations de bénéfice de près de 2 dollars par action.

Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que la qualité de ces résultats supérieurs aux prévisions offrait aux investisseurs « une faille dans l’armure de CAT », malgré la croissance généralisée de Caterpillar.

Caterpillar a précisé que son résultat d’exploitation du troisième trimestre comprenait 128 millions de dollars de bénéfices liés aux recouvrements de droits de douane au titre de l’IEEPA.