Caterpillar dépasse facilement les attentes

(AOF) - Caterpillar est attendu en hausse à la faveur d'une performance trimestrielle meilleure qu'anticipé. Le fabricant d'engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 2,30 milliards de dollars, représentant 4,88 dollars par action, contre un profit de 2,464 milliards de dollars, soit 5,06 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 4,95 dollars, ressortant au-dessus du consensus s'élevant à 4,51 dollars.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 17,60 milliards de dollars, dépassant également les attentes du marché de 16,75 milliards de dollars. Il a principalement bénéficié de la progression des volumes.

" Les solides performances de notre équipe ont généré d'excellents résultats ce trimestre, grâce à une demande résiliente et à une exécution ciblée dans nos trois segments principaux ", a déclaré Joe Creed, directeur général de Caterpillar. " La discipline constante de notre équipe dans un environnement dynamique, associée à un carnet de commandes en hausse, nous place en bonne position pour maintenir notre élan et assurer une croissance rentable à long terme. "

