Caterpillar chute en avant-Bourse après avoir laissé ses perspectives inchangées

Caterpillar CAT.N a dépassé jeudi les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, porté par la demande d'équipements de production d'électricité stimulée par l'intelligence artificielle.

Mais en laissant inchangée sa prévision de chiffre d'affaires annuel le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière soulève des interrogations quant à la durée pendant laquelle l'essor des centres de données pourra soutenir la croissance.

De ce fait l'action Caterpillar, dont l'activité est considérée comme un baromètre de l'économie industrielle mondiale, chutait de 9% dans des échanges d'avant-Bourse.

Caterpillar a profité de l'expansion des centres de données aux États-Unis, tirée par l’IA, qui a stimulé la demande d’engins de chantier et de générateurs.

Cependant, le moral des investisseurs s’est tassé face à l’opposition croissante aux centres de données et aux appels à ralentir le développement de l’IA.

Le carnet de commandes de Caterpillar pour le troisième trimestre a atteint le niveau record de 78,1 milliards de dollars (70,1 milliards d'euros), soit une hausse de six milliards par rapport au trimestre précédent. Cette progression s’est toutefois avérée plus modérée que celle observée plus tôt dans l’année.

L'action Caterpillar est sous pression depuis quelques mois, ayant chuté de plus de 20% depuis août, les investisseurs cherchant à s'assurer que l’entreprise pourra maintenir la dynamique de croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices.

Le groupe prévoit pour l'ensemble de 2026 une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 15% et 20%, tandis que les analystes tablent sur une croissance supérieure à 18%.

Caterpillar a également maintenu inchangée sa prévision annuelle du coût des droits de douane, estimée à environ 2,2 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 17% pour atteindre 20,7 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 20,55 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Caterpillar a annoncé un bénéfice ajusté de 7,20 dollars par action pour le trimestre clos en septembre, contre 4,95 dollars par action un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à un bénéfice trimestriel de 7,08 dollars par action.

Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que la qualité des résultats supérieurs aux attentes offrait aux investisseurs "une faille dans l’armure de CAT", malgré la croissance généralisée de Caterpillar.

Caterpillar a précisé que son bénéfice d'exploitation du troisième trimestre comprenait 128 millions de dollars de gains liés au recouvrement des droits de douane au titre de l'IEEPA.

(Par Nandan Mandayam et Nathan Gomes à Bangalore; Version française Matthieu Huchet ; édité par Benoit Van Overstraeten)