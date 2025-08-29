Caterpillar chute après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles en matière de tarifs douaniers

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5, 6 et 8, ajout d'un graphique) par Anshuman Tripathy et Aishwarya Jain

Les actions de Caterpillar CAT.N ont perdu jusqu'à 3% avant l'ouverture vendredi, un jour après que le fabricant d'équipement lourd ait prévu des dépenses plus élevées liées aux tarifs pour 2025, alors que les entreprises s'efforcent d'évaluer l'impact de la politique commerciale américaine changeante.

Les fabricants de machines industrielles sont confrontés à des coûts plus élevés et à une demande atone en raison des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, ainsi que des taux d'intérêt élevés.

"Notre préoccupation reste que CAT et le groupe des équipements de construction ont jusqu'à présent montré peu ou pas de capacité à répercuter les droits de douane", a déclaré Angel Castillo, analyste chez Morgan Stanley.

Caterpillar s'attend désormais à un impact tarifaire de 1,5 à 1,8 milliard de dollars cette année, contre une prévision antérieure de 1,5 milliard de dollars .

Michael Feniger, analyste chez BofA Securities, a déclaré que les vents contraires ne se limitaient pas à l'entreprise.

"Le thème des bénéfices est que les vents contraires tarifaires sont plus élevés que prévu, et cela continue d'augmenter au troisième trimestre", a déclaré Feniger.

Les entreprises mondiales qui ont publié leurs résultats entre le 16 juillet et le 20 août ont prévu un impact financier annuel combiné de 14,3 à 15,9 milliards de dollars et de près de 15 milliards de dollars pour 2026, selon le suivi des tarifs douaniers de Reuters .

Mircea Dobre, analyste chez Baird Equity, a estimé que les droits de douane pourraient coûter à Caterpillar 1,1 milliard de dollars supplémentaires en 2026. Il a également déclaré qu'il ne s'attendait pas à une atténuation significative l'année prochaine.

Deson côté, Brian Langenberg, analyste chez Langenberg LLC, s'est montré relativement optimiste quant à la demande. "C'est ennuyeux, mais ce n'est pas un fléau. La demande est la demande, et si quelqu'un a besoin d'un bulldozer, il l'achètera et absorbera les droits de douane", a-t-il déclaré.

Les actions de Caterpillar se négocient à environ 21,34 fois leurs bénéfices prévisionnels, ce qui est supérieur à la médiane du secteur (18,46). Elles ont augmenté de 20,9 % depuis le début de l'année.