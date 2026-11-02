Caterpillar boucle le rachat de son concessionnaire Fabick

Caterpillar annonce avoir finalisé l'acquisition de John Fabick Tractor Company, concessionnaire historique depuis plus de 100 ans du géant américain des équipements de construction et d'exploitation minière. Les termes financiers de cette transaction, annoncée à la fin du mois de septembre, ne sont pas précisés.

Pour rappel, John Fabick Tractor fournit des services et des équipements à ses clients dans certaines parties du Missouri et de l'Illinois, dans l'ensemble du Wisconsin ainsi que dans la péninsule supérieure du Michigan, couvrant ainsi une partie de la région du Midwest.

Cette opération répond à la volonté du groupe de privilégier les intérêts de ses clients, en assurant une transition fluide de l'actionnariat de Fabick, tout en préservant la qualité du service et de l'accompagnement de proximité auxquels ses clients sont habitués.

A la suite de la finalisation de l'opération, Steve Ferguson, jusqu'alors vice-président senior de Caterpillar, a été nommé CEO et responsable de la concession Fabick. Entré chez Caterpillar en 1990, il a occupé différentes fonctions et était dernièrement vice-président senior de la division Industrial Power Systems.