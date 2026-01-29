 Aller au contenu principal
Caterpillar annonce une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caterpillar CAT.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses équipements de production d'énergie dans un contexte de construction rapide de centres de données.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière a déclaré un bénéfice ajusté de 5,16 $ par action, en hausse par rapport aux 5,14 $ par action de l'année précédente.

