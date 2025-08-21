Caterpillar: accord de collaboration avec Hunt Energy
21/08/2025
Dans ce cadre, il apportera notamment des équipements de production de gaz naturel et de diesel, des turbines à gaz, des appareillages de commutation, des commandes, du post-traitement et des services de conception technique.
Caterpillar fournira également des capacités de surveillance et d'entretien de pointe, 'garantissant aux clients une assurance totale d'une alimentation électrique ininterrompue, avec ou sans connexion au réseau électrique'.
Le premier projet devrait être lancé au Texas, marquant le début d'une initiative pluriannuelle visant à fournir jusqu'à 1 GW de capacité de production pour les data centers en Amérique du Nord, jetant les bases d'un futur déploiement mondial.
