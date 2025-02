Catana: un yacht distingué au salon de Düsseldorf information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Catana Group annonce que le second modèle de la nouvelle marque motonautique YOT, le YOT 41, a été élu Bateau à Moteur Européen de l'année, à l'occasion du salon nautique Boot de Düsseldorf, dans la catégorie Catamarans Moteurs.



'Avec ses espaces de vie optimisés et ses technologies de pointe, il offre une expérience de navigation contemporaine et luxueuse, à l'instar des standards du groupe', met-il en avant au sujet de ce yacht de 12,5 mètres.



Le fabricant de navires de plaisance précise que ce prix est décerné par un jury composé d'experts internationaux de l'industrie maritime et de journalistes spécialisés, issus notamment des principaux magazines européens.





Valeurs associées CATANA GROUP 5,32 EUR Euronext Paris -1,66%