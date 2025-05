Catana: transfert sur Euronext Growth le 6 mai information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Catana Group annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 6 mai, dès l'ouverture de la Bourse, après son approbation par Euronext le 29 avril.



Ce transfert va lui permettre d'alléger les contraintes réglementaires et administratives liées à la cotation des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris ainsi que les contraintes et coûts de gestion et fonctionnement corrélatifs.



'La cotation des titres de la société sur Euronext Growth s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles', précise le fabricant de navires de plaisance.





Valeurs associées CATANA GROUP 3,4800 EUR Euronext Paris +2,50%