Catana : sans surprise, son chiffre d'affaires annuel chute
information fournie par AOF 15/10/2025 à 18:23

(AOF) - Dans un marché en régulation depuis 2023 après les années post-Covid en surrégime, puis marqué depuis 2025 par l’accroissement des doutes mondiaux sur le plan économique et géopolitique Catana Group a vu son chiffre d’affaires reculer de 23,79%, à 174,90 millions d’euros, sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025. Les bateaux de petites et moyennes tailles ont été plus significativement touchés par ce marché moins favorable. A l’inverse, " les unités de plus grandes tailles sont toujours et sont de plus en plus demandées ", explique le concepteur et constructeur de navires de plaisance.

Pour l'exercice 2025-2026, Catana Group n'attend pas encore de reprise structurelle et significative du marché à court terme, en dépit de premiers salons nautiques positifs au niveau des prises de commandes.

