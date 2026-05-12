CONTEXTE MOYEN TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 1,700 €, puis 1,500 €. Le franchissement de 4,000 € remettrait en cause la suite de la baisse.
PREVISION COURT TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 2,699 € prochainement. Le prochain objectif est à 2,050 €, puis 1,708 €. Le franchissement de 3,100 € remettrait en cause la suite de la baisse.
|Dernier cours :
|2.37
|Support :
|2.05 / 1.71
|Resistance :
|2.7 / 3.1
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|negative
CATANA GROUP : La reprise est une consolidation
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