 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CATANA GROUP : La reprise est une consolidation
information fournie par Day By Day 12/05/2026 à 05:33

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 1,700 €, puis 1,500 €. Le franchissement de 4,000 € remettrait en cause la suite de la baisse.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 2,699 € prochainement. Le prochain objectif est à 2,050 €, puis 1,708 €. Le franchissement de 3,100 € remettrait en cause la suite de la baisse.


Dernier cours : 2.37
Support : 2.05 / 1.71
Resistance : 2.7 / 3.1
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

CATANA GROUP : La reprise est une consolidation

CATANA GROUP : La reprise est une consolidation

Valeurs associées

CATANA GROUP
2,3650 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Day By Day - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Les informations et analyses produites par DayByDay ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse.

Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 05:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.05.2026 08:46 

    * OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain STELLANTIS STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet ... Lire la suite

  • REXEL : Le mouvement reste haussier
    REXEL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.05.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • LVMH SITE (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : LVMH, Kering, Hermès, Essilorluxottica, Soitec, Nexans, Legrand
    information fournie par Reuters 12.05.2026 08:38 

    * LVMH LVMH.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne". * KERING PRTP.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 300 euros contre 255 euros. ... Lire la suite

  • L'un des tunneliers construits par le groupe allemand Herrenknecht pour le Grand Paris Express, le 20 mai 2019 à à Schwanau, en Allemagne ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Grand Paris: à 30 mètres sous terre, le tunnelier "Rita" prêt à s'élancer
    information fournie par AFP 12.05.2026 08:38 

    Dans une fosse à 30 mètres de profondeur, "Rita", l'un des derniers tunneliers du Grand Paris Express, est déjà collé contre la paroi, prêt à creuser son tronçon. Baptisé lundi soir, d'un prénom féminin selon la coutume - en hommage à Saint-Barbe, patronne des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank