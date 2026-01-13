 Aller au contenu principal
Catana Group, Ekinops : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 13/01/2026 à 17:43

(AOF) - Catana Group

Le concepteur et constructeur de navires de plaisance livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

