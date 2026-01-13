information fournie par AOF • 13/01/2026 à 17:43

Catana Group, Ekinops : l'agenda société France du jour -

(AOF) - Catana Group

Le concepteur et constructeur de navires de plaisance livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.