Catana Group, Ekinops, Engie, Semco...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Catana Group

Le concepteur et constructeur de navires de plaisance livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Engie

Engie a remporté son premier projet hybride en Inde, combinant 200 MW de solaire photovoltaïque avec un système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 100 MW / 600 MWh. Ce projet permettra de stocker et fournir jusqu'à 6 heures d'énergie renouvelable.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, et Briand, acteur spécialiste qui rassemble les meilleures expertises de construction (béton, bois, métal) dans une approche responsable, ont signé un partenariat. Celui-ci vise à renforcer l'utilisation des ciments décarbonés Hoffmann Green dans les ouvrages Briand Construction pour accélérer la transition bas carbone du secteur de la construction.

Implanet

Le spécialiste des implants pour la chirurgie du rachis Implanet a annoncé un chiffre d'affaires annuel 2025 de 12,47 millions d'euros, en hausse de 33% par rapport à 2024. Cette progression marque une nette accélération de la dynamique commerciale de la société, portée notamment par l'export et le développement de nouveaux marchés. Sur le plan géographique, la croissance a été tirée par les Etats-Unis, où les ventes ont bondi de 49%, à 3,84 MEUR, soit +56% à taux de change constant. Le reste du monde, tiré notamment par les premières exportations de JAZZ en Chine (0,52 MEUR), a progressé de 55% pour atteindre 4,20 MEUR. En France, la hausse est plus modérée, avec une croissance de 8% à 4,44 MEUR.

Semco

Le spécialiste dans la conception et la fabrication de composantes stratégiques pour la production de semi-conducteurs a notamment annoncé l'ouverture d'une filiale en Chine afin de renforcer sa présence commerciale et industrielle sur l'un de ses marchés stratégiques. En outre, la société a poursuivi le déploiement de l'automatisation de son outil de production à Montpellier, afin d'accompagner sa montée en puissance industrielle et la demande croissante de semi-conducteurs.