 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catana Group, Ekinops, Engie, Semco...les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 13/01/2026 à 18:24

(AOF) - Catana Group

Le concepteur et constructeur de navires de plaisance livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Engie

Engie a remporté son premier projet hybride en Inde, combinant 200 MW de solaire photovoltaïque avec un système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 100 MW / 600 MWh. Ce projet permettra de stocker et fournir jusqu'à 6 heures d'énergie renouvelable.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, et Briand, acteur spécialiste qui rassemble les meilleures expertises de construction (béton, bois, métal) dans une approche responsable, ont signé un partenariat. Celui-ci vise à renforcer l'utilisation des ciments décarbonés Hoffmann Green dans les ouvrages Briand Construction pour accélérer la transition bas carbone du secteur de la construction.

Implanet

Le spécialiste des implants pour la chirurgie du rachis Implanet a annoncé un chiffre d'affaires annuel 2025 de 12,47 millions d'euros, en hausse de 33% par rapport à 2024. Cette progression marque une nette accélération de la dynamique commerciale de la société, portée notamment par l'export et le développement de nouveaux marchés. Sur le plan géographique, la croissance a été tirée par les Etats-Unis, où les ventes ont bondi de 49%, à 3,84 MEUR, soit +56% à taux de change constant. Le reste du monde, tiré notamment par les premières exportations de JAZZ en Chine (0,52 MEUR), a progressé de 55% pour atteindre 4,20 MEUR. En France, la hausse est plus modérée, avec une croissance de 8% à 4,44 MEUR.

Semco

Le spécialiste dans la conception et la fabrication de composantes stratégiques pour la production de semi-conducteurs a notamment annoncé l'ouverture d'une filiale en Chine afin de renforcer sa présence commerciale et industrielle sur l'un de ses marchés stratégiques. En outre, la société a poursuivi le déploiement de l'automatisation de son outil de production à Montpellier, afin d'accompagner sa montée en puissance industrielle et la demande croissante de semi-conducteurs.

Valeurs associées

CATANA GROUP
2,9600 EUR Euronext Paris -0,67%
EKINOPS
2,1200 EUR Euronext Paris +1,68%
ENGIE
23,4000 EUR Euronext Paris -1,72%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,6200 EUR Euronext Paris +0,87%
IMPLANET
0,2530 EUR Euronext Paris +1,20%
SEMCO TECHNOLOGIES
32,6400 EUR Euronext Paris -3,23%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/01/2026 à 18:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank