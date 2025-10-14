information fournie par AOF • 14/10/2025 à 18:05

Catana, FDJ United,GL events, Rexel... l'agenda société France du jour -

(AOF) - Catana

Le spécialiste des navires de plaisance publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Drone Volt

Le spécialiste du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

FDJ United

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

GL events

Le groupe intégré des métiers de l'événement annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

HighCo

Le spécialiste du marketing et de la communication rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo diffusera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Rexel

Le spécialiste la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Thermador

Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.