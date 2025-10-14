 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 086,00
+0,09%
Indices
Catana, FDJ United,GL events, Rexel... l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 14/10/2025 à 18:05

(AOF) - Catana

Le spécialiste des navires de plaisance publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Drone Volt

Le spécialiste du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

FDJ United

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

GL events

Le groupe intégré des métiers de l'événement annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

HighCo

Le spécialiste du marketing et de la communication rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo diffusera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Rexel

Le spécialiste la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Thermador

Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

CATANA GROUP
3,1450 EUR Euronext Paris -6,12%
FDJ UNITED
26,4400 EUR Euronext Paris -4,41%
GL EVENTS
27,2500 EUR Euronext Paris -5,55%
HIGH CO
4,1000 EUR Euronext Paris +1,99%
PRODWAYS
0,6520 EUR Euronext Paris -0,91%
PULLUP ENTERTAINMENT
21,5000 EUR Euronext Paris -6,32%
REXEL
27,9200 EUR Euronext Paris -3,09%
THERMADOR
69,9000 EUR Euronext Paris +0,72%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

