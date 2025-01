Catana: baisse de 19% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Catana Group affiche un chiffre d'affaires en baisse de 19% à 37,8 millions d'euros pour son premier trimestre 2024-25, sur une activité 'tenant désormais compte du nouveau dimensionnement d'un marché qui s'est régulé après des années post-Covid hors normes'.



Disposant d'une situation saine en termes de stock et ayant répondu aux attentes tarifaires des clients, il revendique un taux de commande supérieur à la même période un an plus tôt tandis que son plan de développement long terme poursuit son cours.



'Si 2025 ressemble à une année palier, elle devrait surtout être marquée par l'accélération du plan de développement, et la consolidation de perspectives de croissance forte et rentable pour la prochaine décennie', estime le fabricant de navires de plaisance.





