Castlelake va examiner les comptes d'easyJet après le rejet d'une nouvelle offre de 6,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, et de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 11)

* EasyJet continue de considérer que les offres de Castlelake sous-évaluent la société

* EasyJet fournira à Castlelake des informations commerciales limitées afin d’obtenir une offre plus élevée

* La réglementation britannique en matière d'OPA a repoussé au 5 juillet la date limite fixée à Castlelake pour présenter une offre ferme

* L'action EasyJet a progressé de près de 6 % à 5,7 £ en début de séance

par Yamini Kalia

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a rejeté jeudi une quatrième proposition de rachat, revalorisée à 4,93 milliards de livres sterling (6,50 milliards de dollars), émanant de la société d’investissement américaine Castlelake, mais a déclaré qu’elle accorderait à cette dernière un accès limité à des informations commerciales dans l’espoir d’obtenir une offre plus élevée.

L'action EasyJet a progressé de près de 6 % pour s'établir à 5,7 livres sterling en début de séance. Le conseil d’administration de la compagnie aérienne low-cost a rejeté à l’unanimité cette nouvelle proposition, estimant qu’elle continuait à sous-évaluer « de manière substantielle » la société, mais il a également jugé que le fait d’accorder à Castlelake un accès limité à des informations commerciales pourrait déboucher sur une « proposition plus attractive ». Cette proposition à 6,50 livres sterling par action était supérieure à l’offre précédente de Castlelake, qui s’élevait à 6,25 livres sterling par action. Elle se rapproche également du prix de 7 livres sterling par action que les investisseurs d’EasyJet espéraient obtenir, selon un article du Financial Times publié la semaine dernière. "La donne a définitivement changé", a déclaré Dudley Shanley, analyste chez Goodbody Stockbrokers. EasyJet "est désormais bel et bien en négociations avec Castlelake, ce qui signifie que l’entreprise est à vendre au juste prix", a-t-il ajouté.

Castlelake a indiqué qu’elle espérait améliorer encore son offre après avoir eu un accès limité aux informations commerciales.

PRÉOCCUPATIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ

Les analystes s’étaient demandé si Castlelake serait en mesure de structurer une opération respectant les règles de l’Union européenne en matière de propriété, qui exigent que les transporteurs soient majoritairement détenus et contrôlés par des entités de l’UE, tout en satisfaisant les investisseurs d’easyJet sur le plan du prix.

Jeudi, Castlelake a également ajouté à la liste des soumissionnaires le gestionnaire d’actifs new-yorkais Brookfield Asset Management, aux côtés de deux partenaires déjà dévoilés: l’ancien directeur général de Malaysia Airlines, Peter Bellew, et Mark Breen, haut dirigeant du secteur.

Selon les conditions proposées, la structure d’offre serait détenue à 49 % par Castlelake et des co-investisseurs, dont Brookfield Asset Management BAM.N . Les 51 % restants seraient détenus par Bellew et Breen, tous deux ressortissants de l’UE.

"En réalité, le prix est bien plus important que l’identité de l’acquéreur", a déclaré Dudley Shanley, ajoutant que les inquiétudes concernant la structure de l’actionnariat et l’absence d’un investisseur européen du secteur aérien pourraient être mises de côté si le prix proposé était suffisamment attractif.

Le délai accordé à Castlelake pour présenter une offre ferme a été prolongé jusqu’au 5 juillet, conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA. EasyJet, qui est en concurrence avec d’autres compagnies low-cost telles que Ryanair, a averti le mois dernier que ses prévisions pour l’ensemble de l’année restaient incertaines, le conflit avec l’Iran ayant fait grimper les coûts du carburant, tandis que les réservations estivales étaient en baisse par rapport à l’année dernière.

(1 dollar = 0,7590 livre sterling)