CAST : CAST - Désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Cast

Désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Cast

Paris, le 22 juin 2022 - CAST (Euronext - FR0000072894 - CAS) annonce que le cabinet Finexsi a été désigné en qualité d'expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat simplifié qui serait déposée par Financière Da Vinci, une société contrôlée par Bridgepoint SAS à la date des présentes puis, ultérieurement, par les fonds Bridgepoint Development Capital, annoncé le 18 mai 2022 (l' « Offre »).

Le Conseil d'administration de Cast a décidé, conformément aux dispositions de l'article 261-1 I 2° et 4° et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), de désigner le cabinet Finexsi, représenté par Monsieur Christophe Lambert, en qualité d'expert indépendant en vue de l'établissement du rapport sur les conditions financières de l'Offre et du retrait obligatoire éventuel subséquent, l'AMF ne s'étant pas opposée à sa désignation.

Le Conseil d'administration a suivi la proposition faite par le Comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration et composé des membres suivants : Monsieur Vincent Delaroche (Président du Comité), Monsieur Paul-Camille Bentz et Madame Marie David.

CAST est le leader du marché de la Software Intelligence. La technologie CAST permet d'analyser la structure interne des applications avec une précision comparable à celle d'une IRM en générant automatiquement des informations exploitables sur leur fonctionnement interne - composition, architecture, flux de transactions, aptitude à migrer vers le cloud, failles structurelles, risques juridiques et de sécurité. La technologie CAST est essentielle pour accélérer la modernisation des applications en vue de leur migration vers le cloud, accroitre la vitesse et l'efficacité des développements logiciel, mieux contrôler les risques liés à l'Open Source et fournir des analyses structurelles précises et fiables. CAST opère à l'échelle mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

