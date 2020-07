CAST : CAST - Croissance de + 11,6 % du chiffre d'affaires du second trimestre - Bonnes performances dans un climat difficile

Croissance de + 11,6 % du chiffre d'affaires du second trimestre

Bonnes performances dans un climat difficile

Chiffre d'affaires en M€ 2020 2019 Variation % TCC* T1 6,63 6,87 - 0,24 - 3,5 % T2 13,34 11,96 + 1,38 + 11,6 % Cumul 19,97 18,84 + 1,13 + 6,0 %

* Taux de change courant

Paris, le 29 juillet 2020 :

Dans un climat difficile et faisant face à des contraintes opérationnelles très importantes, CAST affiche une très bonne performance sur le T2 et le S1, avec respectivement + 12 % et + 6 % de croissance.

L'offre de Software Intelligence de CAST, 'l'IRM pour logiciels', confirme sa résilience face à la crise, offrant aux dirigeants une visibilité managériale immédiate pour un pilotage plus réactif, des réductions de coûts ciblées, une augmentation très rapide de l'efficacité des équipes de développement sur les chantiers de transformation et de migration vers le Cloud - eux-mêmes vecteurs importants de réduction des coûts d'infrastructure - et enfin l'amélioration continuelle de la résilience et de la sécurité des systèmes d'information.

Le succès de l'offre SaaS CAST Highlight (analyse en quelques jours des portefeuilles applicatifs, risques et coûts logiciels, Cloud readiness, usage de composants Open Source) se confirme avec un chiffre d'affaires de 2 M€ sur le premier semestre, en progression de + 80 %, et 1,4 M€ de ventes sur le seul second trimestre, ne se retrouvant pratiquement pas dans le chiffre d'affaires. CAST Imaging , lancé en 2019, reste très bien accueilli par les systèmes intégrateurs et les grands groupes, notamment dans l'optique de réaliser des économies importantes en quelques mois seulement via l'éradication des jours/homme non productifs.

Les ventes via les sociétés de conseil (Boston Consulting Group, EY, ...), les grands intégrateurs (IBM, Accenture, Cognizant, ...), et Microsoft continuent d'accélérer et représentent un potentiel de plus en plus important, lequel, combiné au portefeuille d'affaires identifié à ce jour, permet d'aborder la fin d'année avec optimisme. Les hypothèses de travail retenues pour le second semestre sont aujourd'hui une performance similaire à celle des 6 derniers mois, tout en étant d'une grande prudence sur les dépenses et en se tenant prêt à un ajustement en temps réel à l'évolution du contexte macroéconomique.

Prochain rendez-vous : Résultats du premier semestre le 14 septembre 2020 après bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com

ISIN : FR0000072894

Mnémo : CAS

Reuters : YAS.PA

Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters

Corporate: +33 1 46 90 21 00

North America: +1 212-871-8330

Alexandre REROLLE

Directeur Administratif & Financier Groupe

a.rerolle@castsoftware.com AELIUM

Jérôme GACOIN

jgacoin@aelium.fr

01.75.77.54.65