Casinos en ligne: "ouverte au débat", la FDJ reste "prudente"

- Après une croissance de 6,3 % des revenus et du résultat net au 1er semestre, objectifs 2023 relevés : revenus en progression de + 5 % et taux de marge stable autour de 24 %.

- Retombées des investissements dans les jeux en ligne : dans le poker en ligne, dans les paris sportifs en France par l’acquisition de Zeturf (20 % des paris hippiques en France) et, par partenariat avec Scientific Games, dans les jeux à gratter phygitaux ;

- Développement international avec l’acquisition de Premier Lotteries Ireland et redressement du britannique Sporting Group ;

- Accélération des activités de distribution dans le réseau physique – factures des trésoreries publiques, services de paiements sous la marque Nirio pour les bailleurs ou énergéticiens…- et montée en puissance du digital (près de 13% des mises totales) ;

- Stratégie environnementale visant un repli de 50 % des émissions de CO2 en 2025 vs 2017 pour toute la chaîne de valeur, la neutralité carbone du scope 1 ayant été atteinte en 2019 par financement de projets de compensation carbone ;

- Stratégie d’innovation : engagements, pour 75M€, dans des fonds de financement de start-up (300 soutenues) avec 2 fonds d’investissements propres, Aria et V13Invest et, en interne, un Lab inno ;

- objectifs rehaussés : hausse annuelle de 4 à 5 % des revenus dont 20 % de mises digitales, taux de marge opérationnelle de +25 % et taux de distribution de 80 à 90 % ;

- en 3 points : dynamique de la loterie, progression des paris sportifs et leviers de croissance (exportation de l’expertise, nouveaux services en points de vente),

- Bilan non endetté avec 925 M€ de capitaux propres, 941 M€ d’excédent net à fin juin 2023 et 1 Md€ de disponibilités.

- Capital détenu à 20,46 % par l’Etat français (27,11 % des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (15,16 % et 19,82 %), Stéphane Pallez étant présidente directrice générale du conseil d’administration de 15 membres ;

- visant la place d’acteur international de référence dans les jeux et services ;

- bénéficiant d’un cadre régulé, d’un monopole sur la loterie assuré pour 25 ans et d’un réseau de 30 000 points de vente assurant une croissance régulière des ventes ;

- Modèle d’affaires « Raison d’être » fondé sur 4 piliers – l’offre de jeux, le modèle sociétal, l’ancrage territorial et la durabilité :

- Chiffre d’affaires de 2,5 Mds€ réalisé à 77 % dans la loterie, 19 % dans les paris sportifs & jeux en ligne et le reste dans la diversification - paiement & services, divertissement, international ;

- Deuxième loterie européenne, créée en 1933 et 4ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France avec 50 % de parts de marché sous les marques Loto, Cash, Parions Sport…;

"L'idée que la légalisation du casino en ligne pourrait d'un coup régler le problème du marché illégal en France n'est pas prouvée par les exemples d'autres pays" relève-t-elle, ajoutant que "l'argument selon lequel elle apporterait beaucoup de recettes supplémentaires aux finances publiques est inexact et, d'ailleurs, ne suffit pas à justifier une éventuelle légalisation". Pour elle le risque de cannibalisation des casinos physiques "dépend de la cohérence de la régulation".

"Ce n'est pas parce que nous opérons cette activité légalement via Kindred que nous pensons que sa légalisation en France est nécessairement souhaitable", précise Stéphane Pallez.

(AOF) - "La FDJ n'est pas pour ou contre les casinos en ligne car la réponse sur le marché français ne peut être un simple oui ou non". Telle est la réponse de la PDG du groupe, Stéphane Pallez, dans un entretien accordé aux "Échos". Pour elle "considérer que la légalisation sur le marché français s'imposerait parce que les casinos en ligne existent dans de nombreux pays européens n'a pas de sens" et "avant une éventuelle autorisation, il faut mener une étude d'impact".

