Casinos en ligne: 62% des Français sont favorables à une régulation (Afjel)

(AOF) - "Environ un tiers des Français (28%) a déjà joué sur des sites illégaux de casino en ligne et 62% des Français sont favorables à une régulation du secteur, face à l’expansion du marché illégal". C’est ce qu’affirme l’Afjel (Association Française des Jeux en Ligne) sur la base d’une étude réalisée par l’Institut CSA alors que le gouvernement a déposé un amendement au PLF 2025 pour autoriser et encadrer ces activités. "Plus de 69% des joueurs" "ne savent pas que ces sites sont illégaux, notamment en raison de la forte visibilité en ligne de publicités pour ces sites".

2 Français sur 3 (62%) "sont favorables à un encadrement par la loi des jeux de casinos en ligne" et 93% des joueurs de casino en ligne montrent une préférence "très nette" pour une offre régulée et sécurisée, ajoute l'association sur la base de l'étude. 87% des sondés considèrent qu'une régulation du secteur permettrait de mieux protéger les joueurs pathologiques et les mineurs, 86% que cela permettrait de lutter contre le blanchiment d'argent,75% que cela pourrait apporter des recettes supplémentaires au budget de l’État.

90% des sondés non-joueurs estiment que la régulation de l'offre de casino en ligne "ne les fera pas jouer à ces jeux". Il n'y aura "pas d'appel d'air", en conclut l'Afjel.

"La France est devenue le premier marché illégal de jeux de casino en ligne d'Europe", affirme Nicolas Béraud, président de l'Afjel. "Il devient urgent de changer de stratégie, et en responsabilité, réguler cette activité comme l'ont fait les pays européens qui ont réussi à ramener rapidement et massivement les joueurs vers une offre sûre, fiscalisée et encadrée, grâce à une régulation bien équilibrée".

Selon les informations de "La Lettre", Bercy a convaincu Matignon d'opter pour cette autorisation encadrée, poussée par l'Afjel. Ce choix ferait suite à un avis négatif du Conseil d'État sur la hausse des prélèvements initialement envisagée sur les jeux d'argent traditionnels.