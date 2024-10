Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: une nomination au sein d'AMC information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Casino annonce la nomination de Béatrice Avril comme directrice des achats alimentaires et non alimentaires groupe au sein d'achats marchandises Casino (AMC), une nomination effective à compter de ce jour.



Auparavant directrice des achats alimentaires marques distributeurs, Béatrice Avril sera, dans ses nouvelles fonctions, rattachée à Hervé Daudin, président d'AMC et membre du comité exécutif du groupe de distribution.



Son expertise couvre entre autres la négociation, le management et le développement stratégique des achats. Elle a également contribué à la création de la joint-venture Auxo Private Label, renforçant les synergies entre Casino et Intermarché.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 2,64 EUR Euronext Paris 0,00%