Casino travaille sur sa structure financière, fixe ses objectifs 2030
Son actionnaire majoritaire France Retail Holdings (FRH) serait prêt à garantir une augmentation de capital de 300 millions d'euros 'sous réserve d'une issue satisfaisante des discussions du groupe avec ses créanciers et de conditions acceptables'.
Dans le cadre du renforcement de sa structure financière, le groupe de distribution vise notamment un niveau de levier inférieur à 1,7 fois d'ici 2029, une réduction du nominal du Term Loan B à 800 MEUR et un abaissement du taux d'intérêt moyen de la dette.
A horizon 2030, il prévoit un volume d'affaires TTC de 15,8 MdsEUR, un EBITDA ajusté après loyers payés de 644 MEUR, des économies additionnelles de plus de 150 MEUR sur 2029-30, des capex nets cumulés de 1,7 MdEUR sur 2025-30 et un cash-flow libre de 286 MEUR.
Fort de la bonne exécution de son plan, Casino confirme les objectifs 2028 initiaux, dont un volume d'affaires TTC de l'ordre de 15 MdsEUR et un EBITDA ajusté après loyers payés d'environ 500 MEUR en 2028, ainsi qu'un retour à l'équilibre du cash-flow libre en 2026.
Valeurs associées
|0,2726 EUR
|Euronext Paris
|+6,07%
