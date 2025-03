Casino : test d'un plancher vers 0,658, rebondit vers 0,80E information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Casino vient de tester un plancher vers 0,658: le titre rebondit vers 0,80E, un palier de résistance testé 10 jours plus tôt.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 0,915E, le suivant vers 1,005E





Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,76 EUR Euronext Paris +7,94%