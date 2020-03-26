Casino suspend ses prévisions 2020 et au-delà en raison du coronavirus
Reuters•26/03/2020 à 08:15
26 mars (Reuters) -
* CASINO SA - EBITDA ANNUEL 2,64 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 2,67 MILLIARDS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE
* CASINO SA - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 34,65 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 34,33 MILLIARDS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE
* CASINO SA - DETTE FINANCIÈRE NETTE ANNUELLE 4,05 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 3,38 MILLIARDS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE
* CASINO SA - RÉSULTAT NET NORMALISÉ ANNUEL, PART DU GROUPE 212 MILLIONS D'EUROS CONTRE 327 MILLIONS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE
* CASINO SA - FIN DÉCEMBRE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT FINANCIÈRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DU GROUPE CASINO S'ÉTABLIT À 2,17 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 2,41 MILLIARDS D'EUROS EN 2018
* CASINO SA - SUR LE CORONAVIRUS: LE GROUPE FAIT FACE À UNE DEMANDE INÉDITE PAR SON AMPLEUR, TANT EN MAGASINS QU'EN SOLUTIONS DE DRIVE OU DE LIVRAISON À DOMICILE
* CASINO SA - IL NE SERAIT PAS "RÉALISTE" DE FOURNIR UNE ORIENTATION À CE STADE, EN DISANT QUE LE GROUPE CONTINUERA À SE FIXER DES OBJECTIFS POUR CONTRÔLER LES INVESTISSEMENTS, LE PLAN DE VENTE DES ACTIFS - DIRECTEUR FINANCIER
* CASINO SA - CASINO SUSPEND SES PRÉVISIONS INITIALES POUR 2020 ET AU-DELÀ EN RAISON DES INCERTITUDES LIÉES AUX CORONAVIRUS - DIRECTEUR FINANCIER
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(Rédactions de Paris et Gdansk)
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