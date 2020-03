Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino suspend ses prévisions 2020 et au-delà en raison du coronavirus Reuters • 26/03/2020 à 08:15









26 mars (Reuters) - * CASINO SA - EBITDA ANNUEL 2,64 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 2,67 MILLIARDS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE * CASINO SA - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 34,65 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 34,33 MILLIARDS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE * CASINO SA - DETTE FINANCIÈRE NETTE ANNUELLE 4,05 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 3,38 MILLIARDS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE * CASINO SA - RÉSULTAT NET NORMALISÉ ANNUEL, PART DU GROUPE 212 MILLIONS D'EUROS CONTRE 327 MILLIONS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE * CASINO SA - FIN DÉCEMBRE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT FINANCIÈRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DU GROUPE CASINO S'ÉTABLIT À 2,17 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 2,41 MILLIARDS D'EUROS EN 2018 * CASINO SA - SUR LE CORONAVIRUS: LE GROUPE FAIT FACE À UNE DEMANDE INÉDITE PAR SON AMPLEUR, TANT EN MAGASINS QU'EN SOLUTIONS DE DRIVE OU DE LIVRAISON À DOMICILE * CASINO SA - IL NE SERAIT PAS "RÉALISTE" DE FOURNIR UNE ORIENTATION À CE STADE, EN DISANT QUE LE GROUPE CONTINUERA À SE FIXER DES OBJECTIFS POUR CONTRÔLER LES INVESTISSEMENTS, LE PLAN DE VENTE DES ACTIFS - DIRECTEUR FINANCIER * CASINO SA - CASINO SUSPEND SES PRÉVISIONS INITIALES POUR 2020 ET AU-DELÀ EN RAISON DES INCERTITUDES LIÉES AUX CORONAVIRUS - DIRECTEUR FINANCIER Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédactions de Paris et Gdansk)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -3.49%