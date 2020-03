Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino suspend ses prévisions 2020 en raison du coronavirus Reuters • 26/03/2020 à 11:48









CASINO SUSPEND SES PRÉVISIONS 2020 EN RAISON DU CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Casino, dont la dette et le niveau de cash-flow est un sujet de préoccupation pour les investisseurs, a annoncé jeudi suspendre ses objectifs financiers pour 2020 et au-delà en raison des incertitudes sur l'ampleur de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Le groupe français de distribution a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 34,6 milliards d'euros (+4,2% à taux de change constants et +0,3% en France) et un résultat opérationnel courant de 1,3 milliard (-3,1%). "Le groupe ne formule plus de perspectives financières car il doit être prudent dans le contexte actuel mais il reste mobilisé sur les mêmes objectifs", a déclaré lors d'une conférence téléphonique le directeur financier, David Lubek, faisant allusion à ses engagements en matière de coûts et de Capex. Hors crédits fiscaux au Brésil, où le groupe contrôle le distributeur brésilien Grupo Pao de Aucucar, le résultat opérationnel courant progresse de 5,5% à changes constants. Casino a annoncé la semaine dernière la vente de 567 magasins Leader Price en France, ainsi que trois entrepôts à son concurrent allemand Aldi pour une valeur d'entreprise de 735 million euros. (Dominique Vidalon, avec la contribution de Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -4.56%