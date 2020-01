Casino sur le point de céder son enseigne Leader Price à Aldi-source

(Dans le titre, bien lire Leader Price et non Lidl) SAO PAULO/PARIS, 11 janvier (Reuters) - Le distributeur français Casino Guichard Perrachon SA CASP.PA est en discussions avancées sur la cession de son enseigne Leader Price au groupe allemand Aldi ALDIEI.UL , a indiqué samedi une source au fait du dossier. Les deux parties se sont mises d'accord sur une valeur de 750 millions d'euros (834 millions de dollars) pour Leader Price, mais l'accord n'est pas encore signé, a précisé cette source. Contactés par Reuters, Casino s'est refusé à tout commentaire et Aldi n'était pas joignable dans l'immédiat. Casino avait confirmé en septembre avoir reçu "une marque d'intérêt de la part d'Aldi France portant sur l'acquisition de Leader Price en France métropolitaine" et être entré par conséquent en "discussions en vue d'aboutir à la remise d'une offre ferme par Aldi France". Le distributeur français - dont la maison mère Rallye GENC.PA a été placée sous sauvegarde en mai - se démène depuis des mois pour retrouver la confiance des investisseurs en s'engageant dans des cessions d'actifs massives et dans des ventes ou fermetures de magasins déficitaires en France pour doper sa rentabilité . (Tatiana Bautzer et Dominique Vidalon, version française Marine Pennetier)