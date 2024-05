Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: sortie du capital de GreenYellow information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir conclu un accord avec Ardian et Bpifrance afin de céder sa participation de 10,15% dans GreenYellow, société spécialisée dans l'aide à la transition énergétique des entreprises et collectivités.



A titre de condition de cette transaction, seront soldées les sommes dues entre Casino et GreenYellow au résultat notamment de la cession de magasins au Groupement Les Mousquetaires et à Auchan dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée.



Le produit net de cette cession qui sera effectivement perçu par Casino s'élèvera à environ 46 millions d'euros. Le groupe ne possèdera plus de participation dans GreenYellow à la suite de cette transaction dont la réalisation est prévue avant fin mai.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.65%