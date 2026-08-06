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Casino signe des protocoles de conciliation avec ses partenaires bancaires
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 08:51
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Suite aux annonces du mois de juillet, le groupe de distribution a franchi une nouvelle étape avec l'officialisation de la signature de plusieurs protocoles de conciliation avec ses partenaires bancaires.

Ces accords visent à consolider durablement la structure financière et à apporter les liquidités nécessaires au déploiement du plan stratégique.

Le plan repose sur la réorganisation et le renforcement des ressources financières. Un nouveau crédit revolving (RCF) de 700 millions d'euros va se substituer à la ligne actuelle et à certains financements opérationnels. Il s'étend sur une durée maximale de 5 ans (3 ans fermes dès le closing de la restructuration, assortis d'une option d'extension de 2 ans sous condition de respect des ratios financiers et d'absence de défaut).

En outre, le plan permet le maintien de 640 millions d'euros de financements existants. Ces lignes opérationnelles sont prolongées sur une maturité identique de 5 ans (3 ans prolongeables deux fois 1 an sous les mêmes conditions). Enfin, le plan comprend également une ligne de garantie de 175 millions d'euros.

Casino précise que bien que la conclusion de ces accords marque une avancée clé dans la sécurisation de son bilan, la mise en place effective des fonds reste subordonnée aux conditions suspensives d'usage, et surtout au déploiement global du plan d'adaptation et de renforcement financier.

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