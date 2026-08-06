Casino signe des protocoles de conciliation avec ses partenaires bancaires

Casino Guichard Perrachon SA CASP.PA :
* SIGNATURE DE PROTOCOLES DE CONCILIATION AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES DU GROUPE
* MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU RCF SE SUBSTITUANT AU RCF ACTUEL ET À CERTAINS FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS EXISTANTS
* MAINTIEN D'AUTRES FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS EXISTANTS D'UN MONTANT D'ENVIRON 640 MILLIONS D'EUROS
* MISE EN PLACE D'UNE LIGNE NOUVELLE DE GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE D'UN MONTANT DE 175 MILLIONS D'EUROS POUR LES BESOINS DE L'ALLIANCE AUX ACHATS
* CES ACCORDS CONSTITUENT UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LE PROJET D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE
Texte original nGNE3t2zDt Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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