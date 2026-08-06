 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Casino signe des protocoles de conciliation avec ses partenaires bancaires
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 08:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Casino Guichard Perrachon SA CASP.PA :

* SIGNATURE DE PROTOCOLES DE CONCILIATION AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES DU GROUPE

* MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU RCF SE SUBSTITUANT AU RCF ACTUEL ET À CERTAINS FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS EXISTANTS

* MAINTIEN D'AUTRES FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS EXISTANTS D'UN MONTANT D'ENVIRON 640 MILLIONS D'EUROS

* MISE EN PLACE D'UNE LIGNE NOUVELLE DE GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE D'UN MONTANT DE 175 MILLIONS D'EUROS POUR LES BESOINS DE L'ALLIANCE AUX ACHATS

* CES ACCORDS CONSTITUENT UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LE PROJET D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Texte original nGNE3t2zDt Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,1937 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,86 +0,55%
HAFFNER ENERGY
0,42 0,00%
2CRSI
27,6 0,00%
Or
4 252,36 +0,13%
CAC 40
8 669,3 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank