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Casino signe bail long terme avec DWS pour totalité Tour Blanche à La Défense
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:31

* Casino a signé avec DWS un bail long terme portant sur 100% de l’immeuble Tour Blanche à La Défense. * Regroupement prévu au 4e trimestre 2026 des équipes des trois sites administratifs franciliens, soit près de 2 000 personnes. * Opération vise à rationaliser empreinte immobilière en Île-de-France, avec consolidation de Paris 8e, Clichy-la-Garenne, Vitry-sur-Seine sur un site unique. * Tour Blanche représente environ 25 000 m² de bureaux, située sur dalle à proximité des principaux hubs de transport de La Défense. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Casino Guichard Perrachon SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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