Casino signe accord tripartite de trois ans pour lait Monoprix avec LSDH, APLBC

* Casino, LSDH, et APLBC signent un accord tripartite de 3 ans sur le lait à marque Monoprix. * Le contrat prévoit des volumes contractualisés sur 3 ans de plus de 5 millions de litres par an. * Le dispositif inclut une rémunération garantie pour les producteurs. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Casino Guichard Perrachon SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/4FDCAB6CC071623C00278CDE81ACC2EFAFD73EC4