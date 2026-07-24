Incendies: La France a demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'UE

Incendie de forêt près de Ponteves, dans le département de Var

Emmanuel ‌Macron a annoncé dans la ​nuit de jeudi à vendredi que la France avait demandé l'activation ​du mécanisme de protection civile de l'Union ​européenne pour faire ⁠face aux incendies qui font ‌rage dans le pays.

"Nous allons pouvoir compter rapidement sur le ​renfort ‌de deux Canadair croates, de ⁠deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds ⁠Black Hawk ‌tchèque et slovaque", a écrit ⁠le chef de l'Etat ‌sur le réseau social ⁠X.

Plusieurs feux ravagent actuellement la ⁠France, notamment ‌en Gironde où des dizaines de ​milliers de ‌personnes ont dû être évacuées.

"Mes pensées vont à ​nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui ⁠luttent sans relâche sur le front des flammes", a écrit Emmanuel Macron, qui a appelé la population à "la plus grande vigilance".

(Rédigé par ​Camille Raynaud)