Casino, Scor, Spie... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Axa

Axa a dévoilé des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 6%, à 89,4 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. La progression est ressortie à 7% en données comparables, soutenue par les primes en assurance vie et santé, qui ont progressé de 9% à 42,3 milliards d'euros. L'assureur a bénéficié d'une progression de 11% en assurance vie à 25,1 milliards d'euros, "reflétant une hausse des primes en prévoyance (+11%) en raison de fortes ventes à Hong Kong, en Suisse et au Japon, en unités de compte (+17%)".

Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

Casino

Casino a dévoilé ses résultats du troisième trimestre, faisant ressortir une légère hausse de son chiffre d'affaires de 0,5 % à un peu plus de 2 milliards d'euros en données comparables. Le distributeur a annoncé l'extension du plan " Renouveau 2028 " à 2030. " Nous voulons voir plus loin, a expliqué Philippe Palazzi, directeur général depuis mars 2023. La mission et la direction demeurent inchangées. Le groupe n'a plus rien à voir avec 2023. Notre positionnement est le bon. Nous sommes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes équipes. Le redressement du groupe est bien engagé. "

Elis

Elis a publié un chiffre d'affaires en progression de 5,3%, à 1,248 milliard d'euros au troisième trimestre, ou en hausse de 4,2% en organique. L'activité a été portée par une bonne saisons estivale solide dans l'Hôtellerie-Restauration en France (+4,2%) et en Europe du Sud (+12,6%). Le leader mondial des services circulaires a également poursuivi sa stratégie de petites acquisitions ciblées, qui ont contribué à hauteur de 1,7% à la croissance des revenus publiés pour la période de juillet à septembre.

Elis annonce l'acquisition de 100% de Larosé en Allemagne. Ce groupe, qui dessert l'est du pays à travers ses 2 blanchisseries situées à Schönebeck et à Berlin, s'adresse à une clientèle du secteur de la santé et propose une gamme diversifiée de services de location et d'entretien en linge plat, en vêtement professionnel et en linge de résidents. Larosé (environ 145 personnes) a dégagé un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros en 2024 et sera consolidée dans les comptes à partir du 1er novembre 2025.

GTT

Le groupe livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Imerys

Le chiffre d'affaires d'Imerys recule de 1,3% en organique au troisième trimestre 2025, à 827 millions d'euros, du fait d'une activité industrielle atone en Europe et de la faible demande en Amérique du Nord. Sur cette période, l'Ebitda ajusté a diminué de 5,7% en organique, à 140 millions d'euros sur un an, soit une marge de 16,9%, contre 17,4% un an avant. Cet Ebitda ajusté a été impacté par la baisse des volumes et les effets de change (-10 millions d'euros) qui ont été partiellement compensés par un rapport prix/coût positif.

Nanobiotix

Nanobiotix a conclu un accord de financement non dilutif de partage de redevances avec HealthCare Royalty pour un montant pouvant atteindre 71 millions de dollars. Avec ces fonds, la société de biotechnologie étend son horizon de trésorerie jusqu'au début de l'année 2028 et lui permettra de se développer au-delà des jalons opérationnels et financiers clés dans le cancer de la tête et du cou et du poumon.

Neolife

Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes annoncera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

A données comparables, les revenus de Saint-Gobain ont légèrement reculé de 0,2%, à 11,424 milliards d'euros au troisième trimestre. A structure réelle, ils sont en repli de 1,3%. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, ces données affichent des variations respectives de -0,4 et +0,7%, pour un chiffre d'affaires total de 35,276 milliards d'euros. A structure réelle, entre juillet et septembre, l'activité a été portée par la zone Asie-Pacifique (+1%), l'Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (+2,3%).

Scor

Scor a déclaré un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, ressortant à 217 millions d'euros contre 203 millions attendus. Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du réassureur s'affiche à 22,1% sur la période là où le consensus ciblait 18,8%. Le ratio de solvabilité ressort à 210%, en-dessous des attentes (213%).

Spie

Spie a confirmé ses objectifs financiers pour 2025. Cependant, la production du génie électrique et mécanique, qui représente l'équivalent du chiffre d'affaires, a moins progressé que prévu au troisième trimestre. Elle est ressortie à 2,54 milliards d'euros, en croissance de 4,7% sur un an en données publiées et de 1,8% en données organiques. Les analystes s'attendaient à une production de 2,57 milliards d'euros pour la période, en croissance organique de 3%.

TF1

Sur la période de juillet à septembre, TF1 a vu son chiffre d'affaires consolidé s'apprécier de 1,7%, à 496 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 10 millions d'euros, pour atteindre un total de 59 millions d'euros. De son côté, le bénéfice net part du groupe (dont surtaxe exceptionnelle) a reculé de 5 millions d'euros, à 44 millions d'euros. Dans ses commentaires, le groupe de médias indique que "la phase actuelle d'instabilité politique et fiscale en France pèse fortement sur le marché publicitaire en octobre (linéaire et particulier). Les estimations commerciales pour novembre ressortent légèrement dégradées. Dans ce contexte, et avec une faible visibilité jusqu'à la fin de l'année, le groupe ajuste son objectif de marge des activités pour 2025 à un niveau compris entre 10,5 et 11,5%". Auparavant, TF1 attendait cette marge autour de celle de l'exercice 2024, soit à 12,6%.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat avec TechnipFMC pour la fourniture de pipelines destinés au projet Orca (anciennement connu sous le nom de Gato do Mato), un important projet de développement en eaux profondes situé dans le bassin de Santos (Brésil), opéré par Shell Brésil. Ce contrat intégré porte sur plus de 20 000 tonnes de pipelines premium sans soudure en acier carbone, destinés aux risers et aux flowlines sous-marins, ainsi que sur des services de revêtement anti-corrosion et d'isolation thermique.

Viridien

Le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 313 millions de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse de 27% sur un an, avec une contribution positive de l'ensemble des activités (data, digital and energy transition et sensing and monitoring). L'Ebitda ajusté des activités ressort à 167 millions de dollars sur ce trimestre en progression de 70% sur un an, soit une marge de 53% (contre 40% au troisième trimestre 2024). Le cash-flow net de 53 millions de dollars généré au troisième trimestre, porte le cumul à fin septembre à 62 millions de dollars.

Wavestone

Au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 226,4 millions d'euros, en hausse de 0,4%. Il a reculé de 0,3% à périmètre et taux de change constants. Le groupe de conseil rappelle que le cabinet de conseil français, Wivoo, est consolidé depuis le 1er juin 2025. Le taux d'utilisation, un indicateur d'activité dans le secteur, est resté sous pression au premier semestre pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.