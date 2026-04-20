Casino, Rubis, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

(AOF) - Carrefour

Carrefour annonce la signature d'un accord avec Aydin, propriétaire de l'enseigne A101, en vue de la cession de la participation de 89% détenue conjointement par Carrefour (32%) et Sabanci (57%) dans CarrefourSA.

Casino

Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) a obtenu auprès d'un tribunal civil brésilien une injonction préliminaire interdisant la cession des actions GPA détenues indirectement par Casino Guichard-Perrachon.Cette décision fait suite au rejet, par le tribunal arbitral, d'une demande de mesures provisoires portant sur le même objet.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes diffusera ses résultats annuels.

Maisons du monde

Maisons du monde a annoncé le report de la publication de ses résultats 2025 et de son rapport financier annuel dans la perspective d'une prochaine communication sur l'issue de sa recherche d'adossement.

Mercialys

La foncière d'immobilier commercial livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Nanobiotix

La société de biotechnologie annonce de nouvelles données précliniques montrant une amélioration de la biodisponibilité systémique ainsi qu'une réduction de la toxicité des immunothérapies à ADN délivrées par LNP après utilisation de sa technologie Nanoprimer.

Prodways

Prodways annonce que son Conseil d'administration a décidé de désigner le cabinet Kling & Giné, représenté par Teddy Guérineau, en qualité d'expert indépendant, dans le cadre de son projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) pour un montant de 20 MEUR.

Rubis

Le distributeur français de carburants Rubis étudie une possible acquisition de Puma Energy, filiale de Trafigura, dans le cadre d'une opération mêlant numéraire et actions, rapporte Bloomberg.

Sanofi

À l'occasion du Congrès mondial de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID) à Munich, Sanofi a fait part de données positives concernant son vaccin contre la COVID-19 à base de protéines et non ARNm, Nuvaxovid.

Société de la Tour Eiffel

Le groupe SMA BTP, actionnaire majoritaire de la Société de la Tour Eiffel, a déposé un projet d'Offre Publique de Retrait (OPR) qui sera suivie d'un retrait obligatoire. Une étape finale qui marquera la sortie de la foncière de la cote parisienne.

Theraclion

La société spécialisée dans le développement de Sonovei, une plateforme robotisée de traitement non invasif des varices par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription .