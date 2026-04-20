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Casino, Rubis, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 20/04/2026 à 09:09

(AOF) - Carrefour

Carrefour annonce la signature d'un accord avec Aydin, propriétaire de l'enseigne A101, en vue de la cession de la participation de 89% détenue conjointement par Carrefour (32%) et Sabanci (57%) dans CarrefourSA.

Casino

Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) a obtenu auprès d'un tribunal civil brésilien une injonction préliminaire interdisant la cession des actions GPA détenues indirectement par Casino Guichard-Perrachon.Cette décision fait suite au rejet, par le tribunal arbitral, d'une demande de mesures provisoires portant sur le même objet.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes diffusera ses résultats annuels.

Maisons du monde

Maisons du monde a annoncé le report de la publication de ses résultats 2025 et de son rapport financier annuel dans la perspective d'une prochaine communication sur l'issue de sa recherche d'adossement.

Mercialys

La foncière d'immobilier commercial livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Nanobiotix

La société de biotechnologie annonce de nouvelles données précliniques montrant une amélioration de la biodisponibilité systémique ainsi qu'une réduction de la toxicité des immunothérapies à ADN délivrées par LNP après utilisation de sa technologie Nanoprimer.

Prodways

Prodways annonce que son Conseil d'administration a décidé de désigner le cabinet Kling & Giné, représenté par Teddy Guérineau, en qualité d'expert indépendant, dans le cadre de son projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) pour un montant de 20 MEUR.

Rubis

Le distributeur français de carburants Rubis étudie une possible acquisition de Puma Energy, filiale de Trafigura, dans le cadre d'une opération mêlant numéraire et actions, rapporte Bloomberg.

Sanofi

À l'occasion du Congrès mondial de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID) à Munich, Sanofi a fait part de données positives concernant son vaccin contre la COVID-19 à base de protéines et non ARNm, Nuvaxovid.

Société de la Tour Eiffel

Le groupe SMA BTP, actionnaire majoritaire de la Société de la Tour Eiffel, a déposé un projet d'Offre Publique de Retrait (OPR) qui sera suivie d'un retrait obligatoire. Une étape finale qui marquera la sortie de la foncière de la cote parisienne.

Theraclion

La société spécialisée dans le développement de Sonovei, une plateforme robotisée de traitement non invasif des varices par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription .

Valeurs associées

CARREFOUR
16,6100 EUR Euronext Paris +0,36%
CASINO GUICHARD
0,1663 EUR Euronext Paris -0,42%
FREELANCE.COM
2,0400 EUR Euronext Paris -0,97%
MAISONS DU MONDE
0,7310 EUR Euronext Paris -2,53%
MERCIALYS
12,9200 EUR Euronext Paris +0,62%
NANOBIOTIX
28,4600 EUR Euronext Paris -0,84%
PRODWAYS
0,8120 EUR Euronext Paris +1,50%
RUBIS
34,0200 EUR Euronext Paris +1,19%
SANOFI
80,3000 EUR Euronext Paris -2,10%
THERACLION
0,4925 EUR Euronext Paris -1,01%
TOUR EIFFEL
8,0800 EUR Euronext Paris +0,50%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/04/2026 à 09:09:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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