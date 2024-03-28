Casino réalise la restructuration financière du groupe

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* MISE EN ŒUVRE AVEC SUCCÈS DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DU GROUPE CASINO
* A L'ISSUE DE CES OPÉRATIONS, LE CAPITAL SOCIAL DE CASINO EST COMPOSÉ DE 37.304.080.735 ACTIONS, REPRÉSENTANT 37.351.145.246 DROITS DE VOTE THÉORIQUES
* PHILIPPE PALAZZI A CONSTATÉ QUE LA DATE DE RESTRUCTURATION EFFECTIVE (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE) EST INTERVENUE LE 27 MARS 2024
* LA RÉALISATION DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO A ENTRAÎNÉ UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE DU GROUPE CASINO AU PROFIT DE FRANCE RETAIL HOLDINGS
* L'ENSEMBLE DES OPÉRATIONS PRÉVUES PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE ONT ÉTÉ RÉALISÉES, NOTAMMENT LES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL DÉCRITES DANS LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE PUBLIÉ PAR CASINO LE 25 MARS 2024
* LA COTATION DES ACTIONS CASINO, SUSPENDUE DEPUIS LE 26 MARS 2024 À LA CLÔTURE DU MARCHÉ, REPRENDRA CE MATIN À L'OUVERTURE DU MARCHÉ
* LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CASINO EST COMPOSÉ DE LAURENT PIETRASZEWSKI, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET PHILIPPE PALAZZI, ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
* LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA RESTRUCTURATION PORTANT SUR LE CAPITAL DE CASINO SERONT RÉALISÉES EN AVRIL 2024 : RÉPARTITION D'ACTIONS DES ACTIONS COMPRENANT LE CAPITAL DE CASINO
Texte original sur Workspace: ID:nGNEGM2BT Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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