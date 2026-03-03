 Aller au contenu principal
Casino, Quadient, Thales...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 03/03/2026 à 09:02

(AOF) - Casino

Le distributeur poursuit ses négociations avec ses créanciers en vue d'adapter et de renforcer sa structure financière.

Euroapi

Le spécialiste des principes actifs publiera ses résultats annuels.

Ipsos

Comme annoncé la semaine dernière lors de la publication de ses résultats annuels, Ipsos a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions.

Kering

Kering annonce une nouvelle organisation avec la création de deux pôles d'excellence (Industrie et Clients) pour optimiser l'efficacité opérationnelle du groupe et soutenir la croissance durable de ses Maisons.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics a dévoilé un réalignement ciblé de son portefeuille de R&D, conformément à ce que la société avait annoncé dans son plan stratégique 2026-2028.

Quadient

La société, qui développe des logiciels d'automatisation des factures et de la gestion du courrier, a annoncé le renforcement de sa position de leader dans le domaine du logiciel, son directeur général prenant la direction de l'activité de plateforme d'automatisation digitale.

Sidetrade

Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash annonce que Briarwood Chase Management détient désormais plus de 10% de son capital.

Spie

Spie, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de ROFA Industrial Automation AG. La société élargit ainsi son portefeuille de services industriels dans les domaines de l'automatisation industrielle, des systèmes de convoyage et de l'intralogistique en Allemagne.

STMicroelectronics

STMicroelectronics annonce que ses technologies de détection de mouvement et de connectivité sécurisée sont désormais intégrées à la nouvelle plateforme d'IA personnalisée Snapdragon Wear(TM) Elite de Qualcomm Technologies

Thales

Le groupe de défense tient le haut de l'affiche ce matin à la Bourse de Paris, en étant la seule société du CAC 40 à publier ses résultats annuels. Une publication de bonne facture, dans un contexte porteur pour le secteur de la défense. Le titre gagnait 3% avant l'ouverture du marché, en attendant la conférence de présentation des résultats. Thales a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes pour l'exercice 2025, à la fois sur la croissance des revenus et sur la marge d'EBIT.

Worldline

Worldline annonce la finalisation de la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4. Cette cession porte sur une valeur d'entreprise d'environ 70 millions d'euros.

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PER
0,2234 EUR Euronext Paris +1,09%
EUROAPI
2,0240 EUR Euronext Paris -2,13%
IPSOS
33,8800 EUR Euronext Paris -1,34%
KERING
263,1000 EUR Euronext Paris -3,09%
OSE IMMUNO
4,2920 EUR Euronext Paris +0,99%
QUADIENT
12,8400 EUR Euronext Paris -1,98%
SIDETRADE
114,5000 EUR Euronext Paris +0,88%
SPIE
50,9500 EUR Euronext Paris -2,21%
STMICROELECTRONICS
26,6700 EUR Euronext Paris -5,32%
THALES
250,7000 EUR Euronext Paris -2,03%
WORLDLINE
1,5640 EUR Euronext Paris -5,18%
