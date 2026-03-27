Casino-Prolongation des consentements des créanciers
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 18:16

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* PROLONGATION DES CONSENTEMENTS (CONSENTS) DE LA PART DES CRÉANCIERS ET REPORT DE LA MATURITÉ DES FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS

* LE GROUPE ANNONCE AVOIR OBTENU DE SES CRÉANCIERS TERM LOAN B ET RCF LA PROLONGATION DE LEUR CONSENTEMENT

* LES CONSENTEMENTS RELATIFS AUX TERM LOAN B ET RCF SONT DÉSORMAIS VALABLES JUSQU’AU 28 MAI 2026

* LE GROUPE INDIQUE AVOIR OBTENU DE SES CRÉANCIERS UN REPORT DE LA MATURITÉ DE SES FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS AU 28 MAI 2026

Texte original nGNE8nvhC7 Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,1540 EUR Euronext Paris -3,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

