Casino-Prolongation des consentements des créanciers

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* PROLONGATION DES CONSENTEMENTS (CONSENTS) DE LA PART DES CRÉANCIERS ET REPORT DE LA MATURITÉ DES FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS
* LE GROUPE ANNONCE AVOIR OBTENU DE SES CRÉANCIERS TERM LOAN B ET RCF LA PROLONGATION DE LEUR CONSENTEMENT
* LES CONSENTEMENTS RELATIFS AUX TERM LOAN B ET RCF SONT DÉSORMAIS VALABLES JUSQU’AU 28 MAI 2026
* LE GROUPE INDIQUE AVOIR OBTENU DE SES CRÉANCIERS UN REPORT DE LA MATURITÉ DE SES FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS AU 28 MAI 2026
Texte original nGNE8nvhC7
(Rédaction de Gdansk)
