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Casino: petite baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 29/04/2026 à 18:45

Le distributeur Casino a réalisé un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros au premier trimestre, en repli de 2,7% sur un an mais en légère hausse (+0,3%) à données comparables.

Le groupe détient les marques Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Le groupe détient les marques Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino et Naturalia) ont affiché une baisse de 2,2% pour leur chiffre d'affaires total (1,71 milliard d'euros) et une hausse de 0,6% à données comparables, selon un communiqué publié mercredi par la société.

Le groupe aux sept marques (Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount), contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a affiché une amélioration de sa rentabilité, avec un bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté à 110 millions d'euros, en hausse de 10,4%.

Après loyers payés par le groupe, l'Ebitda est de 0,9 million d'euros, contre une perte de 16 millions au premier trimestre 2025.

Casino "confirme son objectif de retour à l'équilibre du cash-flow libre (le flux de trésorerie disponible: NDLR) avant frais financier en 2026".

Quant aux "discussions sur le renforcement et l'adaptation de la structure financière", elles "se poursuivent avec les créanciers et FRH" (France Retail Holdings, détenu majoritairement par M. Kretinsky et actionnaire principal de Casino) avec pour objectif de "parvenir à un accord de principe au plus tard d'ici fin juin", a répété le groupe.

Tombé dans l'escarcelle de Daniel Kretinsky en 2024 après des années de surendettement, Casino doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, et a engagé fin 2025 des discussions avec ses créanciers (banques et fonds anglo-saxons) pour diminuer ce montant.

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