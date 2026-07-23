Casino-Nouvelle étape franchie dans le cadre de l'adaptation et du renforcement de la structure financière du groupe

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE DANS LE CADRE DE L'ADAPTATION ET DU RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE
* LE GROUPE ANNONCE QUE LES COMITÉS DE CRÉDIT DE L'ENSEMBLE DE SES CRÉANCIERS BANCAIRES ONT DONNÉ LEUR ACCORD DE PRINCIPE AUX DEMANDES SUIVANTES
* L'AMÉLIORATION DES TERMES DU PACKAGE DE SÛRETÉS DES CRÉANCIERS TLB EN LEUR PERMETTANT D'AVOIR ACCÈS AU DISPOSITIF DE SÛRETÉS DES BANQUES
* LA RENONCIATION À LA CONDITION SUSPENSIVE RELATIVE À L'OBTENTION DE L'ACCORD DE LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS DES CRÉANCIERS TLB POUR LA MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, RÉUNI CE JOUR, A APPROUVÉ LES TERMES DE CET ACCORD
Texte original nGNE90Mx9W Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer