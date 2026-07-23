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Casino-Nouvelle étape franchie dans le cadre de l'adaptation et du renforcement de la structure financière du groupe
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 18:58
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Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE DANS LE CADRE DE L'ADAPTATION ET DU RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE

* LE GROUPE ANNONCE QUE LES COMITÉS DE CRÉDIT DE L'ENSEMBLE DE SES CRÉANCIERS BANCAIRES ONT DONNÉ LEUR ACCORD DE PRINCIPE AUX DEMANDES SUIVANTES

* L'AMÉLIORATION DES TERMES DU PACKAGE DE SÛRETÉS DES CRÉANCIERS TLB EN LEUR PERMETTANT D'AVOIR ACCÈS AU DISPOSITIF DE SÛRETÉS DES BANQUES

* LA RENONCIATION À LA CONDITION SUSPENSIVE RELATIVE À L'OBTENTION DE L'ACCORD DE LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS DES CRÉANCIERS TLB POUR LA MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, RÉUNI CE JOUR, A APPROUVÉ LES TERMES DE CET ACCORD

Texte original nGNE90Mx9W Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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