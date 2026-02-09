Casino ne fait pas appel de sa condamnation pour corruption

Casino CASP.PA a annoncé lundi qu'il ne ferait pas appel de sa condamnation pour corruption par le tribunal correctionnel de Paris, qui lui a infligé une amende de 40 millions d'euros, dont 20 millions avec sursis.

Le groupe de distribution a en revanche déclaré dans un communiqué qu'il "contestera(it) le calcul des intérêts civils retenu par le tribunal".

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)