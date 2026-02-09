 Aller au contenu principal
Casino ne fait pas appel de sa condamnation pour corruption
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 19:39

Casino CASP.PA a annoncé lundi qu'il ne ferait pas appel de sa condamnation pour corruption par le tribunal correctionnel de Paris, qui lui a infligé une amende de 40 millions d'euros, dont 20 millions avec sursis.

Le groupe de distribution a en revanche déclaré dans un communiqué qu'il "contestera(it) le calcul des intérêts civils retenu par le tribunal".

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,2348 EUR Euronext Paris +2,09%
