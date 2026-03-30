Casino : le CA est estimé à €8,26 mds en 2025, à +0,5%

Casino CASP.PA a déclaré lundi que son chiffre d'affaires annuel est estimé en progression de 0,5% en 2025 à 8,26 milliards d'euros, porté notamment par les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia) en croissance de 0,7%.

La croissance du chiffre d'affaires est à l'inverse impactée par le recul de 0,7% des ventes de Cdiscount.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de Casino atteint 655 millions, en progression de 13,7%.

Le distributeur affiche par ailleurs un cash-flow libre avant frais financiers de -120 millions d'euros.

Sa liquidité ressort à 1,0 milliard d'euros au 31 décembre 2025, alors que le groupe négocie avec ses créanciers afin de restructurer sa dette.

Casino a déclaré vendredi avoir obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels au 28 mai 2026. Le groupe a pour objectif de parvenir à un accord avec ses créanciers et France Retail Holdings (FRH) dans cet horizon de temps et au plus tard d'ici la fin du mois de juin 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)