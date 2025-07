Casino: lance un SPAR de nouvelle génération information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir inauguré à Luynes (13) le premier magasin SPAR nouvelle génération, symbole du renouveau de cette enseigne de proximité.





Présenté comme étant 'plus qu'un simple point de vente modernisé', ce concept se veut 'plus humain, local et flexible' et traduit la volonté du groupe de recentrer sa stratégie sur la proximité, levier jugé essentiel dans un secteur en pleine mutation.



Casino prévoit ainsi un rythme de 30 rénovations ou ouvertures SPAR par an d'ici 2028, avec un coût au m² maîtrisé.



Philippe Palazzi, Directeur Général, affirme vouloir ' bâtir cette proximité en s'appuyant sur les territoires, les commerçants partenaires et une offre adaptée aux nouveaux modes de consommation '.







Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,4692 EUR Euronext Paris +5,20%