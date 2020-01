Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino-La grève a pénalisé les ventes à hauteur d'environ €80 mlns-DirFin Reuters • 16/01/2020 à 18:57









16 janvier (Reuters) - Casino CASP.PA : * CASINO-LE DIRECTEUR FINANCIER ESTIME À ENVIRON 80 MLNS D'EUROS L'IMPACT DE LA GRÈVE DANS LES TRANSPORTS SUR LES VENTES Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA (Reporting By Nicolas Delame)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -12.23% RALLYE Euronext Paris -6.38%