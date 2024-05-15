Casino-La fin de la renonciation temporaire par Trinity à certains de ses droits au sein de Casino

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* FIN DE LA RENONCIATION TEMPORAIRE PAR TRINITY À CERTAINS DE SES DROITS AU SEIN DE CASINO
* THOMAS DOERANE A NOTIFIÉ LE 14 MAI 2024 CASINO LA FIN DE LA RENONCIATION À SES DROITS AVEC EFFET IMMÉDIAT
* THOMAS DOERANE, CENSEUR NOMMÉ SUR PROPOSITION DE TRINITY AVAIT INFORMÉ CASINO LE 28 MARS 2024 DE SA DÉCISION DE RENONCER TEMPORAIREMENT, IMMÉDIATEMENT À COMPTER DE SA NOMINATION ET JUSQU'À NOUVEL ORDRE, À SIÉGER EN TANT QUE CENSEUR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CASINO ET AU SEIN DE SON COMITÉ STRATÉGIQUE
* THOMAS DOERANE SIÈGERA DORÉNAVANT, EN TANT QUE CENSEUR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CASINO ET AU SEIN DE SON COMITÉ STRATÉGIQUE
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(Rédaction de Gdansk)
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