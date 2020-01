Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: L'homme d'affaires tchèque Kretinsky franchit les 5% du capital Reuters • 20/01/2020 à 08:26









CASINO: L'HOMME D'AFFAIRES TCHÈQUE KRETINSKY FRANCHIT LES 5% DU CAPITAL PARIS (Reuters) - Daniel Kretinsky a renforcé sa position dans Casino pour atteindre 5,64% du capital, annoncent lundi le groupe de distribution et le véhicule d'investissement de l'homme d'affaires tchèque dans un communiqué commun. La société Vesa Equity Investment avait annoncé son arrivée au capital du groupe de distribution en septembre dernier, avec 4,63% des parts. "L'annonce de ce franchissement de seuil (...) réaffirme notre conviction que Casino est le groupe de distribution le mieux positionné sur le marché français", déclare Daniel Kretinsky dans le communiqué, alors que le groupe est mis sous pression par sa dette et le placement en sauvegarde de sa maison-mère Rallye. Pour le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, "ce nouvel investissement de M. Kretinsky (...) démontre à nouveau la confiance d'investisseurs professionnels du secteur dans notre capacité d'innovation et d'exécution". Vesa Equity est un véhicule d'investissement majoritairement détenu par Daniel Kretinsky (53%) et son associé slovaque Patrik Tkac (47%). Les deux hommes possèdent aussi, via un autre véhicule d'investissement, EP Global Commerce (EPGC), une participation dans le distributeur allemand Metro. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Simon Carraud)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +1.89% RALLYE Euronext Paris +0.54% METRO XETRA +0.27%