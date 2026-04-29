Casino, Imerys, Michelin...les valeurs à suivre demain à Paris -

(AOF) - Air France-KLM

La compagnie aérienne dévoilera ses résultats annuels.

Aubay

Le spécialiste des services numériques a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 178,2 millions d'euros au premier trimestre 2026, en progression de 30,9% par rapport à la même période de l'an dernier, dont 10,6% à périmètre constant, une performance supérieure aux attentes du groupe.

ArcelorMittal

Le groupe sidérurgiste annoncera ses résultats du premier trimestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire publiera ses résultats du premier trimestre.

Capgemini

L'éditeur de logiciels professionnels présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Casino

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 1 946 MEUR au 1er trimestre 2026, en croissance de +0,3% en données comparables dont +0,6% pour les marques de proximité.

Crédit Agricole

Le groupe bancaire livrera ses résultats du premier trimestre.

Forsee Power

Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2025 de quelques semaines.

Groupe Crit

Le spécialiste du travail temporaire et de l'assistance aéroportuaire en France et à l'international a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 785,6 millions d'euros au premier trimestre 2026, en progression de 2,5% sur un an et de 3,6% en croissance organique à jours constants ouvrés. Cette évolution confirme l'amélioration de l'activité observée depuis la fin de 2025, en France comme à l'international, malgré un environnement économique encore incertain.

Imerys

Le premier trimestre 2026 du leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie est marqué par un fort recul du résultat net sous l'effet d'éléments exceptionnels, tandis que l'activité opérationnelle reste orientée positivement à périmètre et change constants.

Michelin

Les ventes du Groupe s'établissent à 6 167 millions d'euros sur le premier trimestre de 2026, en baisse de 5,4% par rapport à la même période de 2025. Le repli est intégralement attribuable à un effet de change défavorable puisque le chiffre d'affaires est stable à parité historique.

Rising Stone

Pour son premier exercice coté, le promoteur immobilier de luxe a dépasse ses objectifs, soutenu par la forte amélioration de sa rentabilité.

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Société Générale

Le groupe bancaire précisera ses résultats du premier trimestre.

Solutions30

Le groupe, spécialisé dans les services multi-techniques à destination des secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique, a fait part d'un chiffre d'affaires de 203,3 millions d'euros au premier trimestre, en repli de 8,6%, pénalisé par une saisonnalité plus marquée que prévu.

Stellantis

Le constructeur automobile diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Technip Energies

Le groupe parapétrolier indiquera ses résultats du premier trimestre.

TF1

Le groupe audiovisuel annoncera ses résultats du premier trimestre.