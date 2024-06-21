Casino, FRH obtiennent une exemption à l'obligation de déposer une offre publique d'achat sur Cnova

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* DECISION FAISANT DROIT À LA DEMANDE DE FRH ET CASINO D'EXEMPTION À L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR CNOVA
* EXEMPTION À L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR LES ACTIONS ET LES CERTIFICATS DE DÉPÔT ÉMIS PAR CNOVA
* À LA CONDITION QUE CASINO ENGAGE, DANS LES QUATRE MOIS SUIVANT LA DÉCISION SUSMENTIONNÉE, AUPRÈS DE LA CHAMBRE DES ENTREPRISES, UNE PROCÉDURE DE RACHAT OBLIGATOIRE
* PROCÉDURE DE RACHAT OBLIGATOIRE DANS LAQUELLE LE PRIX DES ACTIONS CNOVA SERA AU MOINS ÉGAL AU PRIX PAR ACTION QUE FRH AURAIT DÛ OFFRIR DANS LE CADRE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OBLIGATOIRE SUR CNOVA EN VERTU DU DROIT FRANÇAIS
* L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OBLIGATOIRE SUR CNOVA SERAIT À NOUVEAU APPLICABLE SI CASINO N'ENGAGEAIT PAS DANS LE DÉLAI SUSVISÉ LA PROCÉDURE DE RACHAT OBLIGATOIRE
Texte original sur Workspace ....nGNE6hyDQk Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Bureau de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer