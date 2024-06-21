 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 653,80
-0,23%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
CAC 40
7 653,80
-0,23%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Casino, FRH obtiennent une exemption à l'obligation de déposer une offre publique d'achat sur Cnova
information fournie par Reuters 21/06/2024 à 08:16

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* DECISION FAISANT DROIT À LA DEMANDE DE FRH ET CASINO D'EXEMPTION À L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR CNOVA

* EXEMPTION À L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR LES ACTIONS ET LES CERTIFICATS DE DÉPÔT ÉMIS PAR CNOVA

* À LA CONDITION QUE CASINO ENGAGE, DANS LES QUATRE MOIS SUIVANT LA DÉCISION SUSMENTIONNÉE, AUPRÈS DE LA CHAMBRE DES ENTREPRISES, UNE PROCÉDURE DE RACHAT OBLIGATOIRE

* PROCÉDURE DE RACHAT OBLIGATOIRE DANS LAQUELLE LE PRIX DES ACTIONS CNOVA SERA AU MOINS ÉGAL AU PRIX PAR ACTION QUE FRH AURAIT DÛ OFFRIR DANS LE CADRE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OBLIGATOIRE SUR CNOVA EN VERTU DU DROIT FRANÇAIS

* L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OBLIGATOIRE SUR CNOVA SERAIT À NOUVEAU APPLICABLE SI CASINO N'ENGAGEAIT PAS DANS LE DÉLAI SUSVISÉ LA PROCÉDURE DE RACHAT OBLIGATOIRE

Texte original sur Workspace ....nGNE6hyDQk Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Bureau de Gdansk)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PER
3,34 EUR Euronext Paris -0,25%
RALLYE
0,04 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank