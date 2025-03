Casino: Franprix noue un partenariat avec Impekkable information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Casino fait savoir que Franprix vient de nouer un partenariat avec l'entreprise Impekkable pour développer un nouveau service de pressing pour le linge de maison.



Dans un premier temps, le service sera déployé dans 90 magasins en Ile-de-France puis dans 150 magasins supplémentaires d'ici la fin de l'année.



Après les consignes Vinted Go (juin 2022), les partenariats avec Amazon et Pickup (juin 2023), la location d'objets du quotidien (décembre 2023) et le gardiennage de clés (avril 2024), Franprix continue d'innover avec des services facilitant le quotidien des urbains.



Très concrètement, il suffira de placer son linge sale dans le sac

Impekkable et de le déposer dans le magasin Franprix en bas de chez soi. Le

règlement des coûts de pressing se fait sur l'application.



Une semaine plus tard, le linge propre, traité, repassé, plié et même compressé pour retenir un maximum d'air sera disponible en magasin avec un nouveau sac de transport pour une prochaine commande.







Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,6700 EUR Euronext Paris -2,55%