Casino, Eurofins Scientific, Groupe DLSI, Verallia... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Bigben Interactive

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Casino

Dans le cadre de la restructuration de sa dette, le groupe a annoncé l'extension des consentements de ses créanciers, lui offrant une marge de manœuvre supplémentaire pour finaliser le renforcement de sa structure financière.

DLSI

Le spécialiste du travail temporaire DLSI a publié un chiffre d'affaires en léger repli de 3,6 % pour les trois premiers mois de l'année. Si l'activité en France a été affectée par la crise du bâtiment, la dynamique internationale et les perspectives annuelles restent favorables.

Eurofins Scientific

Le géant des tests en laboratoire a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 4,5 % de son capital social. Cette initiative fait suite à l'autorisation reçue lors de l'assemblée générale du 23 avril 2026.

Exosens

L'entreprise de haute technologie livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Groupe Bogart

La famille Konckier, actionnaire de référence de Bogart, a signé un accord relatif à l'acquisition de 100% du capital de la société allemande Stadtparfümerie Pieper, acteur historique de la distribution sélective de parfums en Allemagne.

Haffner Energy

Haffner Energy a annoncé le tirage de deux nouvelles tranches de son emprunt obligataire pour un montant total de 1,2 million d'euros. Cette opération vise à sécuriser la trésorerie de l'entreprise alors qu'elle entame une phase d'évolution technologique majeure.

HRS

Le concepteur et fabricant des stations de ravitaillement en hydrogène publiera ses résultats du premier semestre.

Lumibird

Le spécialiste des technologies laser présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Safran

Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une tranche de rachat d'actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, l'équipementier aéronautique et de défense achètera ses propres actions pour un montant maximum de 375 millions d'euros à compter du 27 avril 2026 et jusqu'au 08 juillet 2026 au plus tard.

Verallia

L'Assemblée Générale des actionnaires de Verallia a approuvé le versement d'un dividende de 1 euro par action (troisième résolution) et décidé de proposer à chaque actionnaire, au titre du paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2025, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la société (quatrième résolution).

Verimatrix

Le spécialiste de la cybersécurité dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.